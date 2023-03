Olokpatcha, père de Rafna? Tina Glamour réagit enfin à la rumeur sur la paternité de la fille de Carmen

Relativement discrète ces derniers jours, Tina Glamour n’est tout de même pas restée insensible à la polémique sur la vraie paternité de sa petite fille Rafna. La Djadja est sortie de son silence pour répondre à Olokpatcha, l’ex bras droit de son défunt fils qui n’en finit pas avec des révélations étranges ces derniers temps.

La rumeur concernant la paternité de Rafna, la dernière fille du défunt artiste ivoirien Arafat DJ, a suscité beaucoup d’intérêt et d’attention sur la toile ces derniers temps. En effet, la polémique a d’abord été lancée par certains internautes qui ont fait remarquer la forte ressemblance entre Olokpatcha et Rafna, la fille de Carmen Sama.

Dans la foulée, l’ancien meilleur ami de la légende du Coupé-décalé a ajouté de l’huile sur le feu, en publiant un message énigmatique sur sa page Facebook. Dans ce message, il a partagé une photo de lui-même et de Rafna, accompagnée de la légende « Papa, t’aime ». Cette publication a semé davantage le doute dans l’esprit de nombreux fans de Dj Arafat, qui se demandent toujours qui est le véritable père de la petite fille.

Face à cette réaction suspecte qui sème le doute dans l’esprit des chinois, Tina Glamour est finalement sortie de son gond. La dame connue pour son franc-parler a confondu Olokpatcha concernant les rumeurs sur la paternité de Rafna. Elle a affirmé que le véritable père de ses petits-enfants, en particulier de Rafna, était Houon Ange Didier, autrement dit Dj Arafat. « Continuez à rêver, vous n’allez jamais être le père de Rafna« , a-t-elle lancé dans un message clair et direct. On espère que cette déclaration forte de la mère du « Beerus Sama » va contribuer à dissiper les doutes et les spéculations qui entouraient la paternité de la petite fille.