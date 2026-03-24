Olivier Minne présentera la 15e saison du Le Meilleur Pâtissier, premier homme à animer l’émission

Olivier Minne remplacera Laëtitia Milot à la présentation de la 15e saison du concours télévisé Le Meilleur Pâtissier sur M6, a annoncé Paris Match, information confirmée par la chaîne : il devient ainsi le premier homme à prendre la tête de ce rendez-vous culinaire populaire.

Figure connue du paysage audiovisuel français, Olivier Minne s’est imposé au fil des années comme l’un des visages familiers du petit écran. Il a notamment animé Fort Boyard, émission culte qu’il a incarnée pendant de nombreuses saisons avant d’annoncer récemment son départ du programme. Après ce retrait, il a poursuivi son activité d’animateur en prenant les commandes d’autres formats, dont Le Maillon faible.

Selon Paris Match et la confirmation apportée par M6, Olivier Minne devrait donc présenter la 15e édition de Le Meilleur Pâtissier. Cette arrivée marque une évolution notable de la direction artistique du concours, qui a été successivement présenté par plusieurs animatrices au fil des saisons.

Un tournant pour le concours et réaction de l’animateur

Le nom d’Olivier Minne apparaît pour succéder à des présentatrices qui ont marqué le programme, parmi lesquelles Faustine Bollaert, Julia Vignali, Marie Portolano et plus récemment Laëtitia Milot. Le changement de présentateur intervient alors que l’émission reste l’un des piliers de la grille de M6 en matière de divertissement et de concours culinaires.

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Dans les déclarations relayées, Olivier Minne se dit enthousiaste à l’idée d’intégrer ce nouveau rôle au sein d’une équipe de « passionnés et de gourmands ». Il a déclaré : « Je suis très heureux d’entrer dans cette grande famille de passionnés et de gourmands où l’on parle ganache, pâte feuilletée et crème montée avec autant de sérieux que de bonne humeur ». Il a également adressé un message à sa prédécesseure en ces termes : il a « saluer chaleureusement Laëtitia Milot » et reconnu qu’elle « a apporté tant de douceur et de bienveillance à ce programme ».

À propos de sa nomination, Olivier Minne a poursuivi : « Je sais combien le public l’apprécie et je suis très heureux et très fier de relever le défi à mon tour avec beaucoup d’humilité », selon les propos publiés. Ces déclarations soulignent l’attention portée à la réception par les téléspectateurs et à la tonalité souhaitée pour la prochaine saison.

Le Meilleur Pâtissier demeure l’un des concours les plus suivis de M6 : la saison 14 a rassemblé près de 2 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie, soit une part d’audience de 11 % sur l’ensemble du public.