Olivier Minne n’a jamais ressenti le besoin de faire son coming out

Olivier Minne , figure reconnue du petit écran français depuis plus de trente ans, reste très discret sur sa vie intime alors que sa carrière multiplie les apparitions : présentateur emblématique de Fort Boyard pendant plus de vingt ans, ancien co-animateur de Tout le monde a son mot à dire aux côtés de Sidonie Bonnec et animateur du Maillon Faible sur M6. À 57 ans, il partage son temps entre la France et les États-Unis et a, au fil des années, livré quelques confidences publiques sur son orientation sexuelle et sa vie sentimentale.

Olivier Minne, figure reconnue du petit écran français depuis plus de trente ans, reste très discret sur sa vie intime alors que sa carrière multiplie les apparitions : présentateur emblématique de Fort Boyard pendant plus de vingt ans, ancien co-animateur de Tout le monde a son mot à dire aux côtés de Sidonie Bonnec et animateur du Maillon Faible sur M6. À 57 ans, il partage son temps entre la France et les États-Unis et a, au fil des années, livré quelques confidences publiques sur son orientation sexuelle et sa vie sentimentale.

Sa trajectoire audiovisuelle s’étend sur plusieurs décennies. Olivier Minne s’est imposé comme une figure transgénérationnelle de la télévision française, enchaînant plateaux et formats populaires tout en conservant une image relativement effacée dès qu’il s’agit de sujets personnels. Le contraste entre visibilité professionnelle et réserve privée est régulièrement relevé dans les entretiens qu’il accorde.

Sur le plan personnel, l’animateur a choisi depuis plusieurs années de partager son temps entre la France et les États-Unis. En 2010, il obtient sa green card, document qui lui permet de s’installer durablement outre‑Atlantique sans recourir à des visas temporaires, et il achète un pied‑à‑terre à Los Angeles, dans la San Fernando Valley.

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L’installation aux États‑Unis, la discrétion choisie et les prises de parole publiques

La San Fernando Valley est un secteur de Los Angeles prisé par des artistes et célébrités ; dans ce quartier résident notamment Gwen Stefani, Kelly Clarkson, Kylie Jenner ou Drake. Olivier Minne, loin des feux d’Hollywood, affirme privilégier la tranquillité à la recherche des paillettes et des quartiers comme Pacific Palisades.

Sur la question de son orientation sexuelle, il a longuement cultivé la retenue avant de s’exprimer publiquement. En 2014, lors d’une intervention sur RMC, il emploie le terme singulier “hétéromo”, expression qui avait suscité des réactions et qu’il présentera comme une façon de ne pas renier des relations passées avec des femmes.

Trois ans plus tard, en 2017, dans les colonnes de Télé 7 Jours, Olivier Minne adopte un libellé plus catégorique : “Aujourd’hui, je me définirais comme gay.” Il y explique également ne pas avoir connu de phase de dissimulation : “Je ne suis jamais passé par cette phase de dissimulation car tout s’est passé tranquillement dans une famille qui ne se posait pas de questions sur ça.”

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