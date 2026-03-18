Olivier Minne a réalisé une plus-value grâce à sa maison située dans la San Fernando Valley

Olivier Minne , animateur belge très présent sur les antennes françaises, fête son anniversaire ce 18 mars 2026. Né en 1967, il est notamment connu pour son long engagement sur le jeu culte Fort Boyard et pour la coanimation de Tout le monde a son mot à dire sur France 2 depuis 2017. Installé entre la France et les États-Unis depuis plus de vingt ans, il partage aujourd’hui sa vie professionnelle et personnelle entre Paris et Los Angeles.

Issu d’un père belge et d’une mère française, Olivier Minne s’est imposé comme une figure régulière du paysage audiovisuel français. Son parcours l’a conduit à occuper différentes fonctions à la télévision, tout en conservant une activité créative hors écran, notamment dans l’écriture et le cinéma.

Depuis de nombreuses années, l’animateur partage son temps entre un appartement à Issy-les-Moulineaux, dans la proche banlieue parisienne, et une résidence en Californie. Après l’obtention de sa green card en 2010, il a choisi d’installer durablement une partie de sa vie à Los Angeles, tout en poursuivant ses engagements professionnels en France.

Une vie californienne discrète et structurée

À Los Angeles, Olivier Minne a opté pour la San Fernando Valley, un secteur résidentiel situé au nord de la métropole, moins exposé que les quartiers de Hollywood ou de Pacific Palisades. La vallée est décrite comme un espace calme, arboré et composé de grandes propriétés, où le marché immobilier est devenu l’un des plus recherchés de Californie.

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Selon les informations disponibles, l’animateur s’y est installé au début des années 2000. Les prix de l’immobilier dans la région ont fortement augmenté depuis cette période, ce qui a significativement valorisé de nombreuses propriétés. La situation de Minne, qui conserve également un pied-à-terre en région parisienne, illustre ce mode de vie transatlantique permettant de concilier un rythme de tournages soutenu et des périodes de repos outre-Atlantique.

Le voisinage de la San Fernando Valley compte plusieurs personnalités du monde du divertissement. Parmi les noms mentionnés figurent le rappeur Drake, la chanteuse Gwen Stefani, la chanteuse Kelly Clarkson et l’influenceuse Kylie Jenner. Ce voisinage est présenté comme prestigieux mais discret, en adéquation avec la volonté de l’animateur de rester relativement anonyme lorsqu’il vit aux États-Unis.

La vie californienne d’Olivier Minne n’est pas décrite comme une retraite oisive. Il maintient une discipline quotidienne stricte : réveil matinal souvent autour de 5h30, pratique sportive régulière, sessions d’écriture et visionnages de films. Cette organisation personnelle est citée comme un élément central de son équilibre entre activités professionnelles et moments de ressourcement.

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