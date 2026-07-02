Olivier Benkemoun : son chat décapité dans un accident à la gare de Lyon

Le journaliste Olivier Benkemoun, figure reconnue de CNews, a partagé sur les réseaux sociaux un message poignant relatant la mort tragique de son chat, Gina, dans des circonstances dramatiques survenues en gare de Lyon. L’animal s’est échappé de son sac de transport et s’est retrouvé sur les voies, où il a été accidentellement percuté par un train. Cette perte douloureuse s’est doublée d’une vive contestation à l’encontre de la SNCF, accusée par le journaliste de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauver l’animal.

Dans son témoignage, Olivier Benkemoun décrit les instants angoissants où Gina a disparu avant d’être finalement retrouvée dans un état tragique. Il dénonce la rapidité avec laquelle le trafic ferroviaire a repris, alors que son chat miaulait encore sur les rails, selon ses dires. Une annonce jugée choquante a également été faite par le conducteur du train, affirmant aux voyageurs que l’animal allait bien, ce que conteste fermement le journaliste.

Un récit particulièrement éprouvant

Olivier Benkemoun relate que son chat Gina s’est échappé de son sac à dos au sein de la gare de Lyon, secteur souvent très fréquenté, ce qui a rendu sa quête d’autant plus délicate. Malgré les recherches menées sur place, le chat a été heurté par un train quelques minutes plus tard. Le journaliste exprime sa douleur avec une grande émotion : « J’ai le cœur brisé. Mon chat Gina, qui s’était échappé de son sac, a été décapité par un train @sncf gare de Lyon. Mon petit garçon a découvert l’horreur après le départ du train. Vingt minutes seulement pour tenter de le trouver alors qu’on l’entendait miauler ».

Le déroulement de l’incident est également marqué par une incompréhension profonde de la part du journaliste concernant les annonces faites aux passagers à bord du train qui venait de repartir : « À l’intérieur du train, le conducteur a fait une annonce aux passagers : « On est contents, pour info le chat va bien ». Pourquoi ? Je suis sidéré. J’ai son cadavre avec moi », déplore-t-il, dénonçant ainsi un décalage entre la réalité du drame et la communication diffusée.

La réponse de la SNCF

Suite à la diffusion de ce message bouleversant, la SNCF a rapidement réagi en adressant un message de soutien public à Olivier Benkemoun. Sur le réseau social X, l’entreprise ferroviaire écrit : « Bonsoir Monsieur Benkemoun, nous partageons votre peine, nous sommes sincèrement navrés que tous les moyens et l’énergie déployés par nos équipes pour retrouver avec vous votre chat soient restés vains. Nous sommes de tout cœur… ». Ce message traduit la volonté affichée de la SNCF de manifester une certaine empathie face à la perte subie.

Cependant, cette réponse, bien que polie et compatissante, n’a pas apaisé le journaliste, qui continue à questionner la gestion concrète de la situation sur le terrain.

« Tous les moyens ? Lesquels ? »

Dans une série de messages publiés sur X, Olivier Benkemoun déclare son incompréhension et conteste la version de la SNCF : « Tous les moyens ? Lesquels svp ? Non. Personne n’est descendu sur les rails alors que nous avions localisé notre chat. Vous avez attendu seulement 20 minutes avant de faire redémarrer votre train… ». Ce refus catégorique témoigne de l’impression de négligence ressentie par le journaliste.

Par ces propos, Olivier Benkemoun reproche sans détour à la compagnie ferroviaire de ne pas avoir interrompu durablement la circulation ferroviaire, ce qui aurait potentiellement permis la récupération de l’animal en toute sécurité. Cette critique publique place la SNCF face à la gestion opérationnelle d’un incident complexe où un animal domestique est accidentellement blessé sur le réseau ferroviaire.