Olivia Yace: après ses sacres de reine de beauté, voici sa nouvelle destination

Quelques mois après avoir cédé sa place de reine de beauté à sa successeure, Olivia va bientôt poser ses valises en Grande Bretagne.

La Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yace a passé sa couronne le samedi 2 juillet à Kouassi Marlène Kany, reine de beauté 2022. Cette dernière qui est diplômée en Marketing et Management à l’Université Widener en Pennsylvanie ne compte pas s’en arrêter là.

A l’en croire, elle pense continuer avec un nouveau master en Angleterre. Mais avant son départ, elle a répondu présente à l’invitation de Catherine Brooker, l’Ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire. « A peine rentrée de vacances et juste avant de repartir pour mon Master en Grande Bretagne, il m’a semblé important de répondre à l’invitation de son excellence madame Catherine Brooker, Ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire. Et c’est en compagnie de mes parents, que j’ai eu l’honneur de recevoir de son excellence, des conseils avisés et des orientations à propos de la belle ville de Londres. Merci à madame l’Ambassadrice pour la considération », a publié Olivia Yace sur sa page Facebook.

Pour rappel, la jolie Olivia Yace a qu’on le veuille ou pas laissé une empreinte indélébile en tant que reine de beauté ivoirienne. En effet, après avoir été sacrée Miss Côte d’Ivoire en 2021, elle a honoré son pays au cours de la finale du concours mondial de beauté qui s’est tenue le 16 mars 2022 à Porto Rico.

Elle s’en est sortie 2eme Dauphine, en se hissant ainsi dans le top 3 des plus belles femmes du monde. Elle devient ainsi la première africaine francophone a atteint ce niveau dans cette compétition.

La fille du maire de Cocody a alors reçu les hommages de sa patrie pour cette belle performance. Elle avait même eu droit à un accueil triomphal à son retour au bercail. Pour d’aucuns, elle est une fierté nationale à l’image de l’international Didier Drogba.