OGC Nice (Ligue 1) : Claude Puel devient le 3e entraîneur le plus capé

Claude Puel a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en se hissant parmi les entraîneurs les plus présents en matches de Ligue 1. La Ligue de Football Professionnel a mis en lumière, ce lundi sur son site officiel, ce cap symbolique atteint par le technicien de l’OGC Nice.

Après la défaite de Nice à Lyon (0-2), Puel a dirigé son 658e match en première division, performance qui lui permet d’égaler Albert Batteux et de s’installer à la troisième place du classement des entraîneurs les plus capés. Il ne devance plus que Guy Roux, auteur de 894 rencontres, et Kader Firoud, qui en totalise 798.

Âgé de 64 ans, Puel a repris place sur le banc du GYM en décembre 2025, lors de son second passage au club après une première période entre 2012 et 2016. Sa trajectoire d’entraîneur, entamée en 1999, l’a conduit à diriger plusieurs clubs majeurs du football français, parmi lesquels l’AS Monaco, le LOSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne.

Un palmarès et des distinctions

Sur le plan des trophées, Puel a inscrit son nom au palmarès en remportant le championnat de France et le Trophée des champions avec Monaco en 2000. Avec le LOSC, il a également soulevé la Coupe Intertoto en 2004. Plus tard, en reconnaissance de son travail, il a reçu le trophée UNFP du meilleur entraîneur en 2006.

La longévité de Puel sur les bancs de Ligue 1, combinée à ses succès ponctuels, explique sa présence durable dans les annales du championnat et illustre son parcours de technicien reconnu au plus haut niveau national.