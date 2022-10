Officiel: Youcef Belaïli signe à l’AC Ajaccio

Dans un message posté sur Twitter ce mercredi, l’AC Ajaccio a annoncé la venue de l’algérien Youcef Belaïli, libre depuis la résiliation de contrat avec le Stade Brestois.

Youcef Belaïli ne sera pas resté sans club bien longtemps. Alors qu’il a mis fin à son contrat avec le Stade Brestois fin septembre, l’international Algérien va continuer à évoluer en Ligue 1. Dans une publication sur Twitter ce mercredi, l’AC Ajaccio a officialisé la venue du milieu offensif. Son bail avec l’actuel 18è du championnat de France court jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. « L’opportunité de Youcef est tombée et nous avons pris beaucoup de renseignements sur le joueur et l’homme qui nous a été fortement conseillé par notre ami Andy Delort », a expliqué le coordinateur sportif du club en conférence de presse ce mardi à Timizzolu.

De son côté, l’international Algérien aux 44 sélections (9 buts), a donné les raisons qui l’ont poussé à venir à l’AC Ajaccio lors de sa conférence de presse de présentation:

« J’ai choisi Ajaccio après avoir discuté avec Andy Delort (son coéquipier en équipe nationale d’Algérie et ancien de l’ACA, ndlr), il m’a dit que c’est un bon club. Après, j’ai pris rendez-vous avec Johan Cavalli, on a parlé du club. Et j’ai regardé le match contre Marseille (victoire 2-1). Merci au club pour l’accueil. Je veux tout donner, marquer des buts, offrir des passes décisives et réussir en Ligue si Dieu le veut. J’ai de l’expérience, je vais tout donner. L’objectif c’est le maintien avec le groupe, le coach, Johan, les supporters », a déclaré le joueur de 30 ans dans des propos rapportés par Foot mercato.

Youcef Belaïli va disputer son premier match, avec son nouveau club, le dimanche prochain contre Troyes lors de la 11è journée de la Ligue 1. L’AC Ajaccio compte seulement 10 points après 10 journées et se retrouve déjà à la lutte pour une place dans l’élite française lors du prochain exercice.