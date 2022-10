Officiel: Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen

Dans un communiqué publié sur son site ce mercredi après-midi, le Bayer Leverkusen a officialisé Xabi Alonso comme son nouvel entraîneur. Le technicien espagnol s’engage pour deux saisons avec le club de Bundesliga.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Xabi Alonso est bien le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le club allemand a officialisé la nouvelle ce mercredi après-midi sur son site, annonçant par la même occasion le licenciement de Gerardo Seoane. L’ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich va donc officier à la tête d’une équipe professionnelle A, pour la première fois de sa jeune carrière d’entraîneur.

« Le club de Bundesliga Bayer 04 Leverkusen s’est séparé de l’entraîneur-chef Gerardo Seoane. Le Suisse sera remplacé par Xabi Alonso, dont le contrat court jusqu’au 30 juin 2024. Le Bayer présentera officiellement l’Espagnol de 40 ans lors d’une conférence de presse à 11h30 dans la BayArena de Leverkusen jeudi 6 octobre », a écrit le club dans sa publication.

Jusqu’ici, Xabi Alonso n’avait entraîné que des équipes réserves. D’abord les U13 du Real Madrid puis l’équipe réserve de la Real Sociedad en 3e division espagnole qu’il est parvenu à faire monter à l’échelon supérieur. Il aura la lourde responsabilité de redresser un club qui connaît un début de saison très délicat. Le Bayer Leverkusen est en effet 17è et avant-dernier du championnat allemand et n’a pris que 3 points sur six possibles en Ligue des champions. La tâche s’annonce donc ardue pour l’ancien milieu de terrain.