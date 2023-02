Officiel: Valence tient le successeur de Gattuso

Le FC Valence a dévoilé l’identité de son nouvel entraîneur, quelques semaines après le départ de Gennaro Gattuso. Et le club Che a choisi l’ancien de la maison, Ruben Baraja.

C’est officiel. Le FC Valence tient son nouvel entraîneur. A la recherche d’un technicien sur le banc du club Che depuis le départ de l’italien Gennaro Gattuso, les Merengue se sont attachés les services de Ruben Baraja. Ancien de la maison, le milieu défensif de formation a évolué à Valence entre 2000 et 2010.

« ‘Pipo’, l’un des joueurs les plus titrés et les plus illustres de l’histoire du Valencia CF, connaît le club et rentre chez lui en tant qu’entraîneur pour apporter son professionnalisme et son engagement après avoir forgé sa légende dans les années 2000, contribuant à gagner deux Liga, une Coupe UEFA, une Super Coupe d’Europe et une Copa del Rey », a déclaré le club de Liga à propos de son nouvel entraîneur.

Porté la tête d’une équipe en plein naufrage cette saison, Ruben Baraja aura pour principale mission de maintenir les Che en Liga, eux qui végètent actuellement dans la zone rouge avec une incroyable 20è place au classement. Premier test lundi prochain sur la pelouse de Getafe, à l’occasion de la 22è journée de Liga.