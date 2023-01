Officiel: Tottenham s’offre un renfort en attaque

Tottenham a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Arnaut Danjuma en provenance de Villarreal. L’ailier néerlandais s’engage avec les Spurs sous la forme d’un prêt.

Un temps annoncé dans le viseur du Stade Rennais mais surtout d’Everton, où il avait même passé sa visite médicale le week-end dernier, Arnaut Danjuma a finalement choisi au dernier moment de rejoindre Tottenham. L’attaquant néerlandais a débarqué chez les Spurs ce mercredi, sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, jusqu’ à la fin de la saison. C’est l’écurie anglaise qui a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

Né à Lagos, au Nigeria, le nouveau joueur d’Antonio Conte a commencé sa carrière en tant que jeune aux Pays-Bas avec TOP Oss et le PSV. Il a rejoint Villarreal en 2021, où il a été à son aise pendant un peu plus d’un an.

“Au cours de sa première saison avec le club espagnol, il était un partant régulier dans leur course aux demi-finales de la Ligue des champions, marquant six buts en 11 apparitions dans cette compétition tout en ajoutant 10 autres buts en 23 matches de Liga. Au cours de la première moitié de la campagne en cours, il a marqué six buts en 17 matches toutes compétitions confondues, portant son total général pour Villarreal à 22 buts en 51 matchs à ce jour”, précise d’ailleurs la publication de Tottenham.

Chez les Spurs, Arnaut Danjuma devra faire face à une concurrence féroce avec Son Heung-min, Richarlison ou encore Dejan Kulusevski. Il devra certainement faire partie, dans un premier temps, de la rotation d’Antonio Conte. Ce sera à lui de prouver à son entraîneur qu’il a la qualité nécessaire pour débuter les rencontres.