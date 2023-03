Officiel: Tottenham se sépare d’Antonio Conte

Dans un communiqué publié ce dimanche, Tottenham a annoncé le départ de son entraîneur Antonio Conte “d’un commun accord”.

Le 18 mars dernier, Tottenham, en déplacement sur la pelouse de Southampton, lanterne rouge du championnat anglais, a été contraint au partage des points (3-3). Les Spurs menaient pourtant au score 3-1 dans cette rencontre avant de finalement laisser les Saints revenir dans le match pour arracher l’égalisation en toute fin de rencontre, grâce à un penalty de James Ward-Prowse à la 93e minute. Un scénario qui a provoqué la colère de l’entraîneur Antonio Conte.

« Le problème, c’est que nous avons montré que nous ne sommes pas une équipe. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, ne jouent pas avec le cœur », a lâché le technicien italien, avant de se lâcher complètement. « Mais ici, nous y sommes habitués depuis longtemps. Le club a la responsabilité du marché des transferts, les entraîneurs viennent ici et ont la responsabilité. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Jusqu’à présent, j’essaie de cacher la situation. Mais il reste 10 matchs. Les gens pensent que nous pouvons nous battre ? Se battre pour quoi ? Avec cette attitude, cet esprit, cet engagement. Pour la septième ? La huitième place ? Je suis vraiment contrarié. »

Un coup de gueule qui a coûté cher à Conte. En effet, ce dimanche, Tottenham a annoncé sa décision de se séparer de l’Italien. « Nous pouvons annoncer que l’entraîneur principal Antonio Conte a quitté le club d’un commun accord. Nous avons atteint la qualification pour la Ligue des Champions lors de la première saison d’Antonio au club. Nous remercions Antonio pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », indique le communiqué des Spurs.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023

Antonio Conte a pourtant discuté avec son président et a affirmé que ses propos visaient principalement Harry Kane et ses coéquipiers plutôt que le club lui-même ou son histoire. Malgré cela, la décision du club était inéluctable selon la presse anglaise. « Cristian Stellini prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur principal par intérim jusqu’à la fin de la saison, et Ryan Mason en tant qu’entraîneur principal adjoint », ajoute Tottenham dans son communiqué.