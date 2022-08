Officiel: Timo Werner fait son retour au RB Leipzig

Dans un communiqué publié ce mardi soir, le RB Leipzig a annoncé le retour de Timo Werner en provenance de Chelsea.

L’aventure de Timo Werner à Chelsea est déjà terminée. Annoncé depuis plusieurs jours, l’attaquant a officiellement effectué son retour à Leipzig seulement deux ans après son départ. Il signe un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2026. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce mardi soir via une publication sur ses canaux officiels.

«Timo est de retour ! Notre meilleur buteur (95 buts) revient en Bundesliga après deux ans passés en Premier League anglaise avec le Chelsea FC et est à nouveau à la recherche de buts pour les Red Bulls. L’attaquant signe un contrat de quatre ans jusqu’en 2026. Timo revient dans la ville des foires commerciales en tant que vainqueur de la Ligue des Champions. À son retour à Leipzig, l’attaquant dribblera à nouveau avec le maillot floqué de son numéro 11 familier», précise le communiqué du club allemand.

EINMAL LEIPZIG, IMMER LEIPZIG ❤️‍🔥 pic.twitter.com/dxem0a6WXa — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

Désireux de retrouver du temps de jeu, en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar, l’attaquant de 26 ans retrouve donc son ancien club qu’il a côtoyé de 2016 à 2020. Lors de son premier passage au RBL, Werner a inscrit 95 buts et délivré 40 passes décisives en 159 matches toutes compétitions confondues. Une performance éclatante qui l’avait révélé aux yeux du monde entier. Après deux saisons mitigées en Angleterre du côté de Chelsea, le buteur de la Mannschaft va tenter de se relancer.

Ses adieux à Chelsea

Quelques minutes avant l’officialisation de son retour au RB Leipzig, Timo Werner avait déjà annoncé son départ de Chelsea, dans une publication sur Twitter. L’international allemand avait profité de l’occasion pour faire ses adieux à tout le club.

« Chers Blues. Aujourd’hui marque la fin de mon aventure à Chelsea. Je suis très reconnaissant pour le temps passé au sein de ce club incroyable. Je voudrais exprimer mon affection pour mes coéquipiers, l’entraîneur et son staff et surtout pour vous, les supporters de Chelsea. J’ai ressenti tellement d’amour et de soutien durant les deux dernières années et

je n’oublierai jamais que vous avez été derrière moi lors des bons et les moments les plus compliqués. Nous avons soulevé des trophées comme la Ligue des Champions et je me souviendrai toujours de la chanson que vous avez écrite et chantée pour moi. Je pense déjà au jour où je rejouerai un jour à Stamford Bridge. À bientôt. Timo », a-t-il écrit.