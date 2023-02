Officiel: Thiago Silva prolonge à Chelsea

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Chelsea a annoncé la prolongation de son défenseur vétéran Thiago Silva. L’international Brésilien s’engage un an de plus avec les Blues, soit jusqu’en 2024.

Très actif lors du dernier mercato hivernal, avec pas moins de 300 millions d’euros dépensé pour attirer plusieurs nouvelles revues, dont Mudryk, Badiashile ou encore Joao Felix, Chelsea compte toujours sur certains anciens de son effectif. C’est le cas de Thiago Silva, dont le bail expirait initialement l’été prochain, qui a été prolongé par les Blues d’un an, soit jusqu’en 2024. La nouvelle a été annoncée par le club londonien ce vendredi soir, dans un communiqué publié sur son site officiel.

“Le défenseur central de 38 ans a prospéré à Stamford Bridge depuis son arrivée du PSG à l’été 2020, et son séjour ici a inclus l’ajout de plus d’argenterie à une carrière déjà brillante. Il a soulevé le trophée de la Ligue des champions pour la première fois lorsque nous avons battu Manchester City à Porto en 2021, avant de s’assurer que la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA soient ajoutées à son CV après des victoires contre Villarreal à Belfast et Palmeiras à Abu Dhabi respectivement”, précise les Blues dans leur communiqué.

Thiago Silva has signed a new contract to continue at Chelsea for a further year! 😁 pic.twitter.com/plFSNsqcUN — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023

Cette prolongation de contrat ravit Thiago Silva, qui est heureux de poursuivre l’aventure avec Chelsea. «Je suis honnêtement très heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues. Quand j’ai signé mon premier contrat ici, c’était pour ne faire qu’un an. Maintenant, c’est déjà la quatrième ! Je n’aurais pas pu imaginer cela, mais c’est vraiment un moment très spécial pour moi de signer et de rester à Chelsea», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club.

Une joie partagée par le propriétaire du club, Todd Belhy: «nous sommes ravis que Thiago ait décidé de continuer avec Chelsea. Il est un talent de classe mondiale, comme il l’a prouvé pendant de nombreuses années en club et en sélection, et son expérience, sa qualité et ses qualités de leader sont essentielles à notre vision de l’avenir.»

Pour rappel, Chelsea est actuellement 9è au classement de Premier League, à 9 points de la cinquième place. Thiago Silva devra donc aider les siens à accrocher une place en Ligue des Champions ou en Ligue Europa.