Officiel: Takumi Minamino quitte Liverpool pour l’AS Monaco

Dans un communiqué publié ce mardi, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de Takumi Minamino, en provenance de Liverpool. L’international japonais s’engage pour les 4 prochaines saisons avec son nouveau club.

L’AS Monaco a officialisé ce mardi l’arrivée de Takumi Minamino. Le club du Rocher a dû débourser 15 millions d’euros pour arracher le joueur japonais à Liverpool. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Takumi Minamino. Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026 », annonce le club français dans un communiqué. Il s’agit là de la première recrue de l’ASM depuis le début du mercato.

Arrivé à Liverpool en janvier 2020 en provenance de Salzbourg contre un chèque de 8,5 M€, Takumi Minamino n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif de Jürgen Klopp. Même s’il a bénéficié de plus de temps de jeu dernièrement, il n’a jamais dépassé le statut de remplaçant de Salah, Firmino, Mané, ou plus récemment de Luis Diaz et Jota. Sa nouvelle aventure à Monaco va lui permettre de relancer sa carrière, lui qui était considéré comme un véritable prodige.