Officiel: Sergi Roberto prolonge au FC Barcelone

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé la prolongation du contrat de Sergi Roberto. L’international espagnol est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2024.

Malgré un rôle de remplaçant depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Sergi Roberto est très apprécié en Catalogne. C’est donc logiquement que son contrat a été prolongé par l’actuel leader de la Liga. L’annonce a été faite ce vendredi sur le site officiel du Barça. “Le FC Barcelone et Sergi Roberto ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat du joueur jusqu’en 2024. Le montant de sa clause libératoire s’élève à 400 millions d’euros”, peut-on lire dans la publication du club espagnol.

Toujours dans le même communiqué, le Barça a longuement encensé le joueur formé à la Masia: “Sergi Roberto représente ce qui a de plus culer et catalan. Au Club depuis 17 ans, il connaît la maison Barça comme sa poche. Arrivé en 2006 en provenance du Nastic de Tarragone, il a évolué au sein des catégories inférieures, jusqu’à ce qu’il intègre les rangs du Barça Atlétic, dirigé par Luis Enrique. Il réalise ses débuts en équipe première le 10 novembre 2010.

Il entre en jeu dans les dernières 25 dernières minutes en Coupe du Roi contre Ceuta (victoire 5-1). 13 ans plus tard, il totalise 339 rencontres. Connu pour son potentiel de joueur polyvalent, il est un élément essentiel de l’équipe depuis quelques années. Discret et travailleur, il a su se faire sa place et obtenir une prolongation de contrat dans le Club de sa vie.”

Cette saison, Sergi Roberto a disputé 14 rencontres de Liga avec le FC Barcelone. Il a marqué trois buts.