Officiel: Sadio Mané forfait pour la Coupe du monde 2022

Victime d’une blessure au genou, Sadio Mané est officiellement forfait pour la Coupe du monde 2022. La Fédération sénégalaise de football vient à l’instant d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Les prières et les jeunes des sénégalais n’auront finalement servi à rien. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde 2022. L’attaquant des Lions de la Téranga est officiellement forfait pour le Mondial qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. C’est la Fédération sénégalaise de football qui a annoncé la triste nouvelle ce jeudi soir dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Sorti sur blessure la semaine dernière, lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) en Bundesliga, Sadio Mané souffre du tendon. Retenu sur la liste du sélectionneur Aliou Cissé pour la compétition, l’attaquant bavarois était annoncé pour disputer les derniers matchs des phases de poule où les huitièmes de finale en cas de qualifications des Lions de la Téranga.

Le weekend dernier, l’entraineur du Bayern, Julian Nagelsmann, avait prévenu que son joueur ne bougera pas s’il n’est pas totalement rétabli. « S’il a mal et qu’il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Pour nous, c’est la même chose. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est comme ça. La santé passe avant le sport, c’est la chose la plus importante et ce n’est pas différent pour Sadio», avait précisé le technicien allemand en conférence de presse, rapporté par L’Equipe.

Finalement, après plusieurs jours et une blessure qui ne montre visiblement pas de signe d’amélioration, le Sénégal s’est rendu à l’évidence. Un sacré coup dur donc pour les champions d’Afrique qui ne pourront pas compter sur leur superstar alors que les Sénégalais, logés dans le groupe A aux côtés des Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur, lancent leur compétition lundi prochain face aux Oranjes.