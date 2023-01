Officiel: Roberto Martinez, nouveau sélectionneur du Portugal

La sélection portugaise a dévoilé le nom du nouvel entraîneur à la tête de l’équipe première. Et les Lusitaniens ont désigné l’ancien coach de la Belgique, Roberto Martinez.

Éjecté de son poste de sélectionneur après le fiasco de la Belgique à la Coupe du monde 2022, éliminée dès les phases de poule, Roberto Martinez ne restera pas longtemps au chômage. Le technicien espagnol vient de trouver du travail au Portugal. Le coach de 49 ans a été porté à la tête de la « Seleção das Quinas » où il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026.

«Je suis reconnaissant de l’enthousiasme et de l’ambition avec lesquels il a reçu l’invitation de l’équipe nationale de football. Je voudrais également souligner le signe de courage que vous donnez à tout le monde, car vous êtes le successeur de l’entraîneur le plus estimé à la tête de l’équipe nationale. C’est un moment important dans l’histoire de l’équipe nationale« , a déclaré Fernando Gomes, président de la Fédération Portugaise de Football pendant la cérémonie de présentation de Roberto Martínez.

« Pour commencer, je réaffirme quel honneur cela a été d’avoir Fernando Santos à la tête de l’équipe nationale depuis 2014 et qui a culminé avec la victoire d’un championnat d’Europe et de la Ligue des Nations. Je réaffirme ce que j’ai déjà dit : ‘Merci, Fernando Santos. Le Portugal sera toujours votre maison. L’objectif est maintenant d’atteindre la phase finale de l’Euro 2024 et la phase finale de la Coupe du Monde 2026», a-t-il ajouté.

Roberto Martinez remplace Fernando Santos, remercié après l’élimination du Portugal en quart de finale du Mondial, battu par le Maroc (0-1). Une nomination qui fait déjà polémique chez les Diables Rouges. En effet, le CV de l’Espagnol n’est pas des plus impressionnants. Durant son mandat avec la Belgique entre aout 2016 et décembre 2022, l’Espagnol n’est jamais parvenu à tirer la substantifique moelle d’une génération pourtant pétrie de talent (Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne).

Officiel pour Roberto Martinez 🇵🇹 pic.twitter.com/LMxRrB5xO1 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) January 9, 2023