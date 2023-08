Officiel: Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l’Arabie saoudite

Annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. L’ancien patron de la Squadra Azzura, Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l’Arabie Saoudite. La nouvelle a été officialisée ce dimanche soir, par la Fédération saoudienne elle-même.

Le coach âgé de 58 ans, qui a mené l’Italie à la victoire lors du dernier Championnat d’Europe, a officiellement paraphé un contrat de quatre ans, le liant ainsi à la Fédération saoudienne de football jusqu’en 2027. Le professionnel italien effectuera ses premiers pas à la barre de l’équipe lors du match contre le Costa Rica, prévu le 8 septembre à Newcastle, suivi d’une rencontre contre la Corée du Sud quatre jours après.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

L’Arabie Saoudite a créé la surprise lors de la récente Coupe du Monde au Qatar en remportant un match mémorable contre l’Argentine de Lionel Messi, qui allait devenir championne du monde, sur un score de 2 à 1 en phase de poules. Après ce tournoi, l’équipe n’avait plus de sélectionneur depuis le départ d’Hervé Renard, qui a pris les rênes de l’équipe nationale féminine de France. En prenant la succession de Renard, Mancini ne va donc pas se la couler douce, mais aura des objectifs à atteindre.

Pour rappel, dans une démarche visant à transformer son image et à restructurer son économie, l’Arabie Saoudite a fait l’acquisition de stars mondiales du football telles que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar dans son championnat. Et le rayonnement de son football doit également et logiquement passer par les performances de son équipe nationale sur la scène continentale et internationale.

