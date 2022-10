Officiel: Phil Foden prolonge avec Manchester City

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi, Manchester City a annoncé la prolongation de son jeune prodige, Phil Foden. L’international anglais est désormais lié aux Citizens jusqu’en 2027.

C’était déjà annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Le jeune milieu offensif anglais, Phil Foden, a prolongé son contrat avec Manchester City de 5 saisons, soit jusqu’en 2027. L’actuel deuxième de Premier League a rendu la nouvelle publique ce vendredi via un communiqué publié sur son site officiel.

“Le joueur de 22 ans, reconnu comme l’un des meilleurs jeunes talents du football, est sorti de la configuration de l’académie de City pour devenir l’un des joueurs les plus fiables de Pep Guardiola. Il a déjà remporté 11 trophées au niveau des clubs – quatre titres de Premier League, une FA Cup, quatre Coupes de la Ligue et deux Community Shields – et compte 18 sélections internationales seniors pour l’Angleterre. L’influence et l’impact de Foden au cours des deux dernières campagnes lui ont valu de remporter le titre de jeune joueur de l’année PFA et le titre de jeune joueur de la saison en Premier League deux années consécutives”, précise la publication du club mancunien.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊 — Manchester City (@ManCity) October 14, 2022

« J’aime tellement ce club »

De son côté, Phil Foden a clamé son amour pour Manchester City et son désir de remporter encore plusieurs autres trophées, dans un entretien accordé au site du club après avoir paraphé son nouveau contrat.

«Je me suis entraîné ici pendant tant d’années et j’ai même été ramasseur de balles. J’aime tellement ce club, alors savoir que je vais en faire partie jusqu’en 2027 est incroyable. Je me suis beaucoup amélioré ces dernières années et cela est dû en grande partie à Pep et à son équipe, qui me guident chaque jour sur le terrain d’entraînement. Travailler avec eux me donne les meilleures chances de m’améliorer encore plus et de devenir le meilleur joueur possible. Avec l’équipe que nous avons ici, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des trophées. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi», a-t-il assuré.

Formé à Manchester City, Phil Foden dispute sa première rencontre en équipe première à l’occasion d’un match de Ligue des champions face au Feyenoord Rotterdam (victoire 1-0) le 21 novembre 2017, il est alors âgé de dix-sept ans. En février 2018, il délivre sa première passe décisive en Premier League pour le quadruplé de Sergio Agüero lors d’une victoire 5-1 contre Leicester City. La même année, il est sacré champion d’Angleterre, devenant le plus jeune joueur à décrocher le titre depuis la création de la Premier League en 1992.