Officiel: Pep Guardiola prolonge avec Manchester City

Josep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025. Le club anglais a annoncé la nouvelle ce mercredi via un communiqué sur son site officiel.

En seulement quelques années, Pep Guardiola est devenu l’entraîneur le plus emblématique de Manchester City et son armoire à trophée avec le club anglais le prouve bien. Alors que son contrat arrivait à terme en juin prochain, le technicien catalan a prolongé son bail avec les Skyblues de trois ans, soit jusqu’en 2025. Le champion de Premier League en titre a annoncé la nouvelle ce mercredi via un communiqué sur son site officiel.

“Je suis ravi que le voyage de Pep avec le club de football de Manchester City se poursuive. Il a déjà tant contribué au succès et au tissu de cette organisation, et c’est excitant de penser à ce qui pourrait être possible compte tenu de l’énergie, de la faim et de l’ambition qu’il a encore clairement”, a affirmé le président du club, Khaldoon Al Mubarak.

De son côté, Pep Guardiola n’a pas pu cacher sa joie: «Je suis si heureux de continuer à City pour les deux prochaines saisons. Je ne pourrais même pas assez remercier le club pour la confiance qu’il m’accorde. Je me sens bien ici. J’ai tout ce dont j’ai besoin pour faire mon travail de la meilleure des manières. Je sais que le prochain chapitre du club sera extraordinaire pour la prochaine décennie».

We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH — Manchester City (@ManCity) November 23, 2022

Un palmarès exceptionnel

Comme on le disait plus haut, le palmarès de Pep Guardiola à la tête de Manchester City donne le tournis. Arrivé en 2016, l’ancien entraîneur du Bayern a remporté 11 trophées majeurs avec les Skyblues, dont quatre des cinq derniers titres de Premier League. Seul Liverpool a réussi à le priver de la Premier League en 2019-2020. Il a également gagné 271 des 374 matchs qu’il a dirigés, ce qui lui donne un pourcentage de victoire de 72,4 %, comme le précise le club dans son communiqué.

“City a marqué 921 buts au cours de cette période, à une moyenne de 2,46 buts par match. En effet, ses 374 matchs en charge signifient juste derrière Les McDowall – qui en a géré 587 entre 1950 et 1963 – sur la liste de City des managers d’après-guerre les plus anciens” ajoute Manchester City. Le seul objectif que Pep Guardiola n’a pas encore atteint chez les Mancuniens, c’est la victoire en Ligue des Champion. Et cette saison pourrait bien être la bonne avec l’arrivée du prodige Erling Haaland.