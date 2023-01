Officiel: Pablo Sarabia quitte le PSG et rejoint Wolverhampton

Dans un communiqué publié ce mardi soir, Wolverhampton a officialisé la venue de Pablo Sarabia en provenance du PSG.

C’était annoncé depuis plusieurs jours par les médias français, c’est désormais officiel. Pablo Sarabia s’est engagé ce mardi soir avec Wolverhampton, club de Premier League. «Le milieu de terrain offensif Pablo Sarabia a effectué un transfert permanent aux Wolves du Paris Saint-Germain, le réunissant avec son entraîneur principal Julen Lopetegui», peut-on lire dans un communiqué du club anglais. L’ailier s’engage avec sa nouvelle équipe jusqu’en 2025. L’opération a coûté 5 M€ (+ 2 M€ de bonus) aux Wolves.

En manque de temps de jeu, Pablo Sarabia avait quitté le PSG la saison dernière pour le Sporting en prêt. Il y a réalisé le meilleur exercice statistique de sa carrière avec 45 matchs toutes compétitions confondues, pour 21 buts et 10 passes décisives. Cartonné à rôle de remplaçant dans le club parisien, L’international espagnol va tenter de relancer sa carrière en Angleterre.

Le message d’adieu de Sarabia

Au lendemain de l’officialisation de son transfert, Pablo Sarabia a posté un message sur Instagram, dans lequel il fait ses adieux au PSG ainsi qu’aux supporters.

« Une étape se termine dans ce grand club. J’ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien qu’ils m’ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur Merci le PSG », a-t-il posté ce mercredi matin.