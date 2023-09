Officiel: Nolito raccroche les crampons

- Advertisement -

Dans un long post sur les réseaux sociaux, l’ancien international espagnol, passé par le Barça, Manchester City ou encore le Celta Vigo, Nolito, a annoncé la fin de sa carrière, à 36 ans.

Sans club depuis la fin de son contrat à Ibiza cet été, Nolito ne cherchera pas d’avantage un nouveau point de chute. L’ancien international espagnol a annoncé ce mercredi avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, à 36 ans. C’est dans un long post sur ses réseaux sociaux que l’homme aux 16 capes pour 6 buts avec la Roja a décidé de ranger définitivement ses crampons.

«Le moment est venu de dire adieu à la passion que ma vie a été pendant tant d’années : le football. J’ai été privilégié et j’ai eu la chance de pouvoir profiter au maximum de ce sport merveilleux qui m’a permis de vivre tant de choses et d’emporter, pour toujours, d’innombrables souvenirs. Je remercie ma famille, toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à ma carrière, Sanlúcar de Barrameda, mon peuple, et mes amis de l’At.Sanluqueño. Merci beaucoup, football», a notamment écrit l’Espagnol.

- Publicité-

Formé à la Masia, Nolito a connu plusieurs clubs au cours de sa carrière. Le joueur de 36 ans a notamment évolué au Barça, à Manchester City, au Celta Viga, au FC Séville ou encore au Benfica.

Articles similaires