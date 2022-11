Officiel: Neymar forfait pour les phases de groupe avec le Brésil

Neymar est forfait pour les deux prochains matchs de la Coupe du monde du Brésil après avoir subi des lésions ligamentaires à la cheville droite, a déclaré le médecin de l’équipe auriverde.

L’attaquant de 30 ans a été remplacé à la 80e minute de la victoire 2-0 de jeudi contre la Serbie après un tacle lourd de Nikola Milenkovic. Neymar était assis le visage couvert pendant qu’il recevait un traitement et des images montraient que sa cheville droite était enflée.

L’arrière droit Danilo ratera également les deux prochains matchs en raison d’une blessure à la cheville. « Neymar et Danilo ont passé une IRM vendredi après-midi et nous avons trouvé des lésions ligamentaires à la cheville de chacun d’eux« , a déclaré le médecin de l’équipe brésilienne Rodrigo Lasmar. » Il est important d’être calme et d’évaluer au jour le jour. L’idée est de les récupérer pour la suite de la compétition« .

Le Brésil affrontera la Suisse lors de son deuxième match du Groupe G lundi (17h00 GMT+1), avant de jouer contre le Cameroun vendredi prochain (20h00 GMT+1). La veille, le sélectionneur Tite avait écarté la thèse d’un forfait pour la compétition pour son meneur de jeu. «(…) Vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du monde. Vous pouvez en être absolument sûr, Neymar jouera la Coupe du monde», avait martelé le technicien brésilien.