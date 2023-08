Officiel: Monaco s’offre un joueur d’Arsenal

En discussions avancées avec Arsenal depuis plusieurs jours, l’AS Monaco a officialisé ce mercredi la venue de Folarin Balogun. Le club français a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site.

“L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Folarin Balogun en provenance d’Arsenal. L’international américain, 22 ans, s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié avec le club monégasque jusqu’en juin 2028.”, a écrit l’AS dans sa publication. Selon les informations rapportées par Footmercato, cette opération a coûté environ 30 millions d’euros à Monaco.

Lors de la précédente saison, Folarin Balogun avait été prêté à l’équipe du Stade de Reims, où il avait brillé de façon remarquable. Il avait marqué 22 buts et offert 3 passes décisives en 39 rencontres, toutes compétitions confondues. Une très bonne pioche donc pour Monaco.

Né à New York en 2001, Folarin Balogun déménage à Londres avec ses parents à l’âge de 2 ans. Après avoir montré un talent précoce pour le football, il rejoint le club londonien d’Albersbrook puis est repéré par Arsenal à 8 ans. Après sa formation complète avec Arsenal, il signe son premier contrat professionnel à 17 ans. En octobre 2020, il fait ses débuts avec l’équipe première d’Arsenal et marque son premier but peu de temps après. En 2022, il est prêté au Middlesbrough FC, puis au Stade de Reims en Ligue 1, où il brille avec 22 buts et 6 passes en 39 matchs.

Folarin, initialement un membre régulier des catégories de jeunes de la sélection anglaise, a plus tard choisi de représenter l’équipe nationale américaine. Au mois de juin dernier, le joueur né à Brooklyn a reçu sa première convocation pour l’équipe nationale américaine et a joué lors des finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Folarin a marqué son premier but pour la team USA, lors de la finale contre le Canada (2-0), et a décroché son premier titre avec l’équipe.

