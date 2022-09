Officiel: Miralem Pjanic quitte le Barça et signe au Sharjah FC

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le Sharjah FC, club de première division des Émirats arabes unis, a officialisé l’arrivée de Miralem Pjanic en provenance du FC Barcelone.

En conférence mardi, le coach du FC Barcelone Xavi avait annoncé le départ de Miralem Pjanic. «Pjanić a décidé de partir pour plus d’opportunités et de minutes, il a été un grand professionnel, chacun choisit son chemin», avait déclaré l’entraîneur des Blaugranas. Au lendemain de cette annonce, le bosnien s’est engagé aux Emirats arabes unis avec le Sharjah FC. Le club émirati a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel.

«Nous saluons l’arrivée de l’international bosniaque Miralem Pjanić (32 ans) dans notre équipe. Il arrive en provenance de Barcelone dans le cadre d’un transfert gratuit avec un contrat de deux ans avec possibilité de prolongation», peut-on lire. Pjanić aura porté le maillot du Barça à 30 reprises au total depuis son arrivée en septembre 2020 contre un chèque de 60 millions d’euros. Recruté pour redonner du punch à un milieu catalan en méforme à l’époque, l’ancien de la Juventus ne sera jamais imposé en Catalogne que se soit sous Ronald Koeman ou encore sous Xavi.

النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ👑ـلك



🚨 | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022