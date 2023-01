Officiel: Memphis Depay rebondit à l’Atlético de Madrid

Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, l’Atlético Madrid a officialisé la venue de Memphis Depay, en provenance du FC Barcelone.

Indésirable au FC Barcelone depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, Memphis Depay se cherchait une porte de sortie. Et l’ancien attaquant de Lyon et de Manchester United a choisi de se relancer à l’Atletico de Madrid. En quête d’un renfort, après le départ de Joao Félix à Chelsea, les Colchoneros ont officialisé ce vendredi la venue de l’international Néerlandais. « L’attaquant polyvalent de 28 ans a signé pour le reste de la saison et deux saisons supplémentaires« , informe le communiqué madrilène.

🇳🇱 ¡@Memphis es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional neerlandés ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y dos campañas más.



➡ https://t.co/jSIshAR3Rx



👋 ¡#BienvenidoMemphis! 😊 pic.twitter.com/zvT0rKNC9U — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023

“Footballeur de 28 ans, c’est un attaquant habile avec beaucoup de mobilité, avec la capacité de jouer à la fois en attaque et sur l’aile gauche, d’où il a fait du dribble, de l’intérieur et du tir sa marque de fabrique. Formé d’abord dans les rangs des jeunes du Sparta Rotterdam et plus tard, au PSV Eindhoven, il a fait ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2011/12, y restant jusqu’à l’été 2015. Quatre campagnes au cours desquelles il a montré une croissance énorme année après année, faisant ses adieux au PSV avec la conquête d’une Eredivisie dont il était aussi le meilleur buteur (22)”, ajoute la publication du club.

Arrivé au Barça en 2021 sur demande de Ronald Koeman, l’ancien Lyonnais a rapidement été mis au placard avec l’arrivée de Xavi. Au final Memphis Depay n’aura disputé que 42 matchs avec les Blaugranas pour 14 buts et 2 passes décisives. Il va désormais tenter de se relancer dans l’effectif de Diego Simeone, qui connaît une saison décevante. Les Colchoneros sont en effet quatrièmes de Liga, à 13 points du leader, le FC Barcelone. L’ATM a également été éliminé de toutes compétitions européennes, après avoir terminé dernier de son groupe en Ligue des Champions.