Officiel: Manchester United s’offre une première recrue hivernale

Manchester United a officialisé ce vendredi, l’arrivée sous forme de prêt du gardien Jack Butland. Il portera le maillot des Red Devils jusqu’à la fin de la saison.

Après le retour de Martin Dúbravka à Newcastle, Manchester United s’est mis à la recherche d’un gardien remplaçant sur le marché des transferts. Et le club mancunien a finalement opté pour le portier de Crystal Palace Jack Butland, qui débarque chez les Red Devils sous la forme d’un prêt. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par Man Utd via un communiqué publié sur son site officiel.

«Manchester United est ravi d’annoncer que Jack Butland a rejoint le club sous forme de prêt en provenance de Crystal Palace, et ce jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Le gardien de 29 ans a disputé 87 matches de Premier League et a honoré 9 fois le maillot de la sélection anglaise au cours de sa carrière», a précisé le club dans sa publication.

De son côté, l’international Anglais est ravi de rejoindre un club comme Manchester United et est prêt à aider l’équipe à atteindre ses objectifs. « C’est un club incroyable et que je suis maintenant fier de représenter. J’ai vraiment hâte de travailler avec un groupe de gardiens de but incroyable, de me soutenir au quotidien pour créer le meilleur environnement d’entraînement et de jeu pour l’équipe.

J’ai joué contre David De Gea et représenté l’Angleterre aux côtés de Tom Heaton ; ce sont des gardiens de haut niveau, et je savoure l’opportunité de concourir à leurs côtés et de les soutenir en tant que coéquipiers. Il y a beaucoup de choses que ce groupe peut accomplir cette saison et je suis ravi de jouer mon rôle pour aider tout le monde à atteindre ces ambitions« , a-t-il déclaré.