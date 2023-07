Officiel: Manchester United s’offre André Onana

-Publicité-

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. André Onana est un joueur de Manchester United. Le club anglais a officialisé la nouvelle ce jeudi soir via un communiqué.

Fortement désiré par Erik ten Hag, André Onana quitte l’Inter Milan pour Manchester United. Le club Mancunien a dû attendre avant de boucler l’opération, mais c’est désormais chose faite, les Red Devils ont officialisé la nouvelle ce jeudi via un communiqué.

« Andre Onana a rejoint Manchester United avec un contrat courant jusqu’en juin 2028, avec une option pour une année supplémentaire », explique le communiqué du club. Après plusieurs semaines de négociation avec l’Inter Milan, les Red Devils tiennent donc enfin le remplaçant de David De Gea, qui a quitté le club cet été après 12 saisons et plus de 500 matchs disputés.

Ce transfert montre également toute la confiance du club envers son entraîneur, Erik ten Hag. Les propriétaires avaient en effet promis au néerlandais de tout faire pour lui offrir André Onana. Désormais, c’est au camerounais de convaincre sous le maillot des Mancuniens. Et il dispose déjà d’une expérience assez vaste pour accomplir la lourde tâche qui l’attend.

« Le gardien camerounais a gardé 104 draps propres en 255 apparitions en club. Il a remporté trois titres de champion et deux coupes KNVB avec l’Ajax avant de rejoindre l’Inter en 2022. La saison dernière, il a remporté la Coppa Italia et a enregistré le plus de clean sheets en Ligue des champions. », précise en ce sens le communiqué de Manchester United.

