Officiel: Manchester United annonce le départ d’un joueur

Après 12 ans passés au club, Phil Jones va quitter Manchester United à l’issue de son contrat en juin. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle ce vendredi via un communiqué.

«Phil Jones quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur central avait rejoint le club en 2011 en provenance des Blackburn Rovers, avant de remporter le championnat la saison suivante (2012/13), la dernière campagne de Sir Alex Ferguson aux commandes. Le joueur de 31 ans, international anglais à 27 reprises, a notamment connu 229 apparitions pour les Red Devils et a marqué six buts (…) Notre numéro 4 prend maintenant un certain temps avant de décider de son avenir et tout le monde à United souhaite à Phil la meilleure des chances pour l’avenir», ont écrit les Red Devils sur leur site ce vendredi.

L’arrivée de Jones à Manchester United coïncidait avec la période de domination de Sir Alex Ferguson, et il a été considéré comme un espoir prometteur du football anglais. Doté d’une grande polyvalence et d’un potentiel prometteur, il était censé devenir un pilier de la défense des Red Devils pour les années à venir. Cependant, au fil des années, la carrière de Jones a été entachée par les blessures. Des problèmes physiques récurrents l’ont contraint à passer de longues périodes sur la touche, ce qui a sérieusement entravé sa progression et son temps de jeu sur le terrain. Cette saison a été particulièrement difficile pour lui, puisqu’il n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres du manager Erik ten Hag.

« Cela a été très difficile ces deux dernières années. On ne peut le nier. Il n’y a pas moyen de se cacher de cela. Ma famille a joué un rôle absolument essentiel pour me garder sur le droit chemin et me garder concentré, pour essayer de me mettre en forme et essaie de jouer plus”, a déclaré Phil Jones dans la publication du club. Il ajoute: « Et, vous savez, jouer au football m’a manqué. Ça m’a manqué. Vous grandissez en jouant au football et tout ce que vous voulez faire, c’est jouer au football. C’est tout ce que j’ai connu, depuis mon plus jeune âge, c’est de faire ce que j’ai eu la chance de le faire, mais pas autant que je l’aurais souhaité.”

