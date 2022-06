Officiel. L’Union européenne impose un chargeur unique pour les smartphones

Un accord a été trouvé et c’est donc officiel: l’Union européenne va imposer un chargeur unique pour les smartphones. Cette réglementation s’appliquera, d’ici à l’automne 2024, à l’ensemble des appareils électroniques de petite et moyenne taille.

Les 27 pays de l’UE et les eurodéputés se sont mis d’accord mardi pour imposer dans l’Union un chargeur universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d’ici l’automne 2024, puis dans un second temps pour les ordinateurs portables, a annoncé le Parlement européen. Cette réglementation, qui imposera un port USB-C à l’ensemble des appareils électroniques de petite et moyenne taille, vise à limiter les déchets nocifs pour l’environnement et à défendre les droits des consommateurs, obligés d’accumuler les chargeurs incompatibles pour leurs différents appareils.

Apple, qui défend sa technologie de charge Lightning, s’y opposait farouchement. Mais, le géant américain Apple s’est converti à l’USB-C pour ses iPad les plus récents.

«Ces nouvelles obligations entraîneront une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. On estime que les chargeurs jetés et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an», a estimé le Parlement européen dans un rapport. L’Europe prévoit aussi de s’attaquer aux chargeurs sans fil. L’Union veut faire en sorte que cette technologie soit elle aussi universelle, afin d’éviter que le problème ne soit tout simplement déporté sur une nouvelle technologie.