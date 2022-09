Officiel: l’Olympiakos signe Cédric Bakambu

L’Olympiakos a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’attaquant congolais, Cédric Bakambu, qui s’est engagé libre pour trois saisons avec le club grec.

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Cédric Bakambu est un joueur de l’Olympiakos. L’attaquant congolais s’est engagé ce vendredi avec le club grec où il a signé un contrat de trois saisons. Arrivée en janvier dernier à l’Olympique de Marseille en provenance du championnat chinois, le joueur de 31 ans a résilié son bail avec les Phocéens pour partir libre en Grèce, comme l’annoncé le club français.

Auteur de quatre buts et deux passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM, Cédric Bakambu va donc découvrir le championnat grec et retrouver son ancien coéquipier à l’OM Konrad de La Fuente. «C’est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Bakagoal», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux, en guise d’adieux à son ancien club de Marseille.

On aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois.