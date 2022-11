Officiel: Liverpool blinde sa pépite Curtis Jones

Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de son milieu de terrain anglais Curtis Jones, via un communiqué publié ce jeudi après-midi sur son site officiel.

Formé au club et révélé en 2019, Curtis Jones a franchi un cap cette saison à Liverpool en totalisant 7 titularisations toutes compétitions confondues avec le club de la Mersey depuis le début du nouvel exercice. Une belle progression récompensée par les Reds qui ont prolongé le milieu anglais de 21 ans. La nouvelle durée du bail de l’international Espoirs des Three Lions (12 sélections, 3 buts) n’a pas été dévoilé, mais l’actuel 6è de Premier League parle d’un contrat de longue durée dans son communiqué publié pour annoncer la nouvelle.

“Le joueur de 21 ans a fait 81 apparitions seniors pour Liverpool, marquant huit buts, après ses débuts en janvier 2019. Il a remporté les médailles de vainqueur de la Premier League, de la Emirates FA Cup, de la Carabao Cup et du FA Community Shield à cette époque et est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune capitaine du club, âgé de 19 ans et cinq jours, lors de la victoire de la FA Cup contre Shrewsbury Town en février 2020”, précise la publication des Reds au sujet de leur joueur.

We’re delighted to announce that @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌 — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2022

Sur le site officiel du club de la Mersey, Curtis Jones a laissé exploser sa joie après avoir paraphé son nouveau contrat. «Tout d’abord, je veux remercier l’équipe d’entraîneurs d’avoir cru en moi comme toujours, de m’avoir donné ma chance. Et bien sûr, je suis aux anges, je suis en pleine effervescence. C’était une chose facile [de décider de renouveler]. C’est le club de mon enfance, je suis un Scouser, j’ai soutenu le club toute ma vie, alors oui, je suis ravi et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve», a t-il lâché tout heureux.