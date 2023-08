Officiel: l’Inter Milan s’offre Benjamin Pavard

C’était attendu, c’est désormais officiel. Benjamin Pavard quitte le Bayern Munich pour l’Inter Milan. Le club italien a annoncé la nouvelle ce mercredi soir via un communiqué sur son site.

« Benjamin Pavard est un nouveau joueur de l’Inter. Le défenseur français né en 1996 est transféré en provenance du Bayern Munich », indiquent les Nerazzurri qui n’ont pas confirmé la durée du contrat signé par l’ex-Munichois. Toutefois, selon Footmercato, le français a paraphé un bail de 5 ans en Italie.

Toujours selon Footmercato, cette opération a coûté 28 millions d’euros, plus 5 en bonus, aux interistes. Étant donné les départs de Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Lorenzo Pirola et Raoul Bellanova, cet été, l’équipe de l’Inter avait besoin de renforcer sa défense avec un joueur capable de jouer sur les côtés, et le profil de Pavard avait particulièrement attiré l’attention de la direction. Et L’international français est un renfort de qualité pour sa nouvelle équipe, surtout de par sa polyvalence. Après quatre années passées au Bayern Munich, avec plusieurs trophées remportés, le champion du monde 2018 a encore faim.

« L’Inter est un club gagnant. Il suffit de regarder ces trophées derrière moi. Je joue au football pour gagner, c’est pour cela que j’ai décidé de rejoindre l’Inter », a déclaré Pavard au site de l’Inter, après avoir signé son contrat. Il ajoute : « Je veux gagner le Scudetto pour que l’Inter obtienne sa deuxième étoile. Je vis pour gagner des trophées et c’est important pour les supporters et le Club. Je ferai tout ce que je peux pour remporter le plus de titres possibles. Nous avons dans l’effectif des joueurs de renommée mondiale qui nous aideront à les gagner« .

