Officiel: l’Espagne a un nouveau sélectionneur

La Fédération espagnole de football a officialisé ce jeudi la nomination de Luis de la Fuente à la tête de la Roja. Il remplace Luis Enrique, limogé plus tôt dans la matinée.

C’était très pressenti, c’est désormais officiel. Luis Enrique n’est plus le sélectionneur de l’Espagne. L’ancien coach du FC Barcelone a été démis de ses fonctions par la Fédération espagnole de football ce jeudi, qui a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Le désormais ex patron de la Roja, est victime de la mauvaise performance des siens lors de la Coupe du monde 2022, où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Maroc, aux tirs au but.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Et la Fédération espagnole de football n’a pas mis longtemps pour lui trouver un remplaçant. La RFEF a ainsi opté pour Luis de la Fuente, qui entraînait les espoirs jusqu’ici. La durée de son contrat n’a pas été dévoilée, mais il sera sur le banc pour les matchs de qualification pour l’Euro en mars prochain, face à la Norvège et l’Ecosse.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Encore inconnu jusqu’ici, Luis De la Fuente, âgé de 61 ans, a surtout entraîné les équipes de jeunes de la sélection espagnole, remportant notamment l’Euro U19 en 2015, ainsi qu’ l’Euro Espoirs en 2019. Il avait également décroché la médaille d’argent lors des derniers Jeux Olympiques.