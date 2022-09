Officiel: les matchs de Premier League reportés, suite au décès de la reine Elisabeth II

La 7è journée de Premier League prévue ce weekend a été reportée, suite au décès de la Reine d’Angleterre, Elisabeth II, annoncé ce jeudi.

Après 70 ans de règne, le décès de la Reine Elizabeth II a été annoncé ce jeudi. Une nouvelle qui a ému toute l’Angleterre et les pays du Commonwealth. Pour honorer la mémoire de la Monarque disparue, et accompagner les pluies d’hommages qui surviennent de partout, la Premier League a décidé de reporter toutes les rencontres de la 7è journée de championnat prévues ce week-end. La décision a été prise à la suite d’une réunion entre les clubs de l’élite anglaise.

« Après une réunion, les clubs de Premier League rendent hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, en guise de respect, les matches de Premier League prévus ce weekend sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir », explique le communiqué officiel de la PL. Au nombre des rencontres reportées, on a les débuts de Graham Potter avec Chelsea à Fulham, le duel entre Liverpool et les Wolves et le choc entre Manchester City et Tottenham.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

De son côté, Richard Masters, directeur général de la Premier League, a eu quelques mots à l’endroit de la mémoire d’ Elizabeth II : “Nous et nos clubs voudrions rendre hommage au service long et indéfectible de Sa Majesté envers notre pays. En tant que monarque la plus ancienne, elle a été une source d’inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement. C’est une période extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes dans le monde qui l’admiraient, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition.«

Jeudi soir, quelques reports avaient déjà été annoncés comme le match en deuxième division anglaise entre Norwich et Burnley prévu ce vendredi. Manchester United a bien joué hier soir en Europa League lors de la réception de la Real Sociedad, mais il s’agissait d’un match européen et le report était compliqué à organiser, l’annonce du décès étant survenue deux heures avant le coup d’envoi. La nouvelle date de cette 7è journée de Premier League n’est pas encore connue, et le championnat anglais va se creuser les méninges pour trouver un nouveau créneau dans un calendrier déjà surbooké.