Officiel: l’égyptien Mohamed Elneny prolonge à Arsenal

Dans un communiqué publié ce mardi, Arsenal a annoncé la prolongation de son milieu Mohamed Elneny. L’international égyptien est désormais lié aux Gunners jusqu’en 2024.

C’est une très bonne nouvelle pour Mohamed Elneny. Alors qu’il est actuellement blessé et éloigné des pelouses pour une longue durée, le milieu de terrain égyptien a vu son club Arsenal prolonger son contrat d’un an supplémentaire soit jusqu’en 2024. Son précédent bail devrait prendre fin en juin prochain. C’est le club anglais qui a annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué.

“Mo, 30 ans, un membre extrêmement respecté et expérimenté de l’équipe, est actuellement notre joueur le plus ancien après nous avoir rejoint du côté suisse de Bâle en janvier 2016. Notre international égyptien a fait 155 apparitions pour nous dans toutes les compétitions, marquant six buts et aidant 10 fois au cours de ses sept années avec le club”, a précisé l’actuel leader de la Premier League dans sa publication.

Another year of Mo ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 21, 2023

Evidemment, Mohamed Elneny était très heureux après avoir paraphé son nouveau bail. « Je suis tellement heureux, j’aime tellement ce club et nos supporters et je donnerai tout pour nous aider à être les meilleurs possible, chaque jour où je suis ici », a déclaré le milieu de terrain dans le communiqué du club. En tant que joueur le plus ancien, Mo a ajouté: « Cela me rend si fier d’avoir représenté ce club incroyable depuis 2016. L’esprit et l’unité que nous avons dans notre équipe en ce moment sont si positifs et je suis si heureux d’avoir prolongé mon contrat.«