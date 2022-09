Officiel: le sénégalais Keita Baldé suspendu pour dopage

Dans un communiqué publié ce samedi, le Spartak Moscou a annoncé que son joueur Keita Baldé a été suspendu par le Tribunal national antidopage italien à cause d’une violation de dopage lorsqu’il jouait pour Cagliari.

Le club russe du Spartak Moscou devra se passer des services de sa nouvelle recrue, Keita Baldé, pendant quelques semaines. En effet, dans un communiqué publié ce samedi, le club du pays de Vladimir Poutine a annoncé que le sénégalais a été suspendu pour violation de dopage par le tribunal national antidopage italien alors qu’il évoluait à Cagliari. Il ne refoulera pas les pelouses avant le 5 décembre et ne sera donc pas non plus disponible avec le Sénégal pour le Mondial 2022 au Qatar.

Le club russe indique pourtant dans son communiqué qu’aucune trace de produit illicite n’avait été découverte lors du contrôle daté du jour de l’échantillonnage. “Un échantillon prélevé sur Keith ce jour-là n’a trouvé aucune substance interdite. Cependant, conformément au code disciplinaire, toute sanction liée au dopage imposée par une autre association sportive nationale ou internationale, organisation nationale antidopage, est automatiquement acceptée par la FIFA et doit être reconnue par toutes les confédérations et associations”, précise le Spartak.

Selon les règles de la FIFA, le sénégalais ne pourra ainsi reprendre l’entraînement que 22 jours avant la fin de sa peine. Keïta Baldé a été formé au FC Barcelone. Passé par l’AS Monaco entre 2017 et 2021, et l’Inter Milan, le Lion de la Teranga aux 40 sélections, a disputé la dernière saison avec Cagliari. Malgré un exercice convenable (3 buts et 4 passes décisives inscrits en championnat), il n’a pas pu éviter la relégation du club italien.