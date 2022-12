Officiel: le Real Madrid s’offre la pépite brésilienne Endrick pour une somme colossale

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé le recrutement de la nouvelle sensation au Brésil, Endrick (16ans), pour la somme de 70 millions d’euros (avec bonus). Le jeune joueur de Palmeiras rejoindra la Casa Blanca en 2024.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Le Real Madrid s’est attaché les services de Endrick, jeune brésilien qui a affolé la planète football ces dernières semaines. Les Merengues ont dû mettre la main à la poche pour devancer la concurrence, notamment Chelsea, et le Paris Saint-Germain. Ainsi, le club de la capitale espagnole a déboursé 70 M€ à Palmeiras (60M€ fixes, 10 M€ de bonus) pour boucler l’opération. Toutefois, le jeune talent ne rejoindra le Real qu’en 2024, une fois qu’il aura 18 ans.

« Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusque-là, Endrick poursuivra sa formation au SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club », indique le communiqué du Real Madrid, publié sur son site officiel. Un très gros coup pour la formation madrilène qui s’offre une nouvelle pépite brésilienne, après avoir déboursé 45 M€ en 2017 pour Vinicius Junior (ex-Flamengo) et la même somme deux ans plus tard pour Rodrygo (ex-Santos).

Après être devenu le plus jeune joueur à évoluer sous les couleurs de Palmeiras, Endrick est également récemment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Atletico Paranaense. Véritable phénomène, il est déjà impressionnant physiquement, et très à l’aise techniquement, avec un sang-froid devant le but digne des plus grands. Nul doute qu’une belle carrière attend déjà le joueur du côté du Real Madrid.