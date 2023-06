Officiel: le Real Madrid prolonge Toni Kroos

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Real Madrid a annoncé la prolongation de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en 2024.

Arrivé en juillet 2014 au Real Madrid, en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos arrivait en fin de contrat en ce mois de juin. Pendant longtemps, le milieu de terrain allemand a entretenu le flou sur son avenir, laissant la presse espagnole sortir toutes sortes de rumeurs. Mais le maître à jouer des Madrilènes a finalement prolongé son bail d’une année, soit jusqu’en 2024, avec la Casa Blanca. Le deuxième de la dernière édition de LaLiga a annoncé la nouvelle ce mercredi via un communiqué sur son site officiel.

«Le Real Madrid C. F. et Toni Kroos ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024. Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014 et est déjà le joueur allemand qui a joué le plus de matchs pour le club, avec 417 apparitions. En neuf saisons au Real Madrid, il a remporté 20 titres : 4 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 3 Ligues des champions, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne», précise le communiqué du Real Madrid.

Après le départ de plusieurs cadres cet été, notamment Karim Benzema ou encore Marco Asensio, le Real Madrid a fait donc le choix de poursuivre l’aventure avec Toni Kroos (33 ans) malgré un effectif rempli de jeunes milieux de terrain comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Auréline Tchouaméni. Selon les médias espagnols, la prolongation de Luka Modric devrait également être annoncée bientôt.

