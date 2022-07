Officiel: Le rappeur JJC Skillz et l’actrice Funke Akindele se séparent après 07 ans de mariage

Après 07 ans de mariage et deux enfants, les célébrités nigérianes Funke Jenifa Akindele et son époux JJC Skillz ont décidé de se séparer. L’annonce a été faite ce jeudi par le rappeur sur son compte Instagram.

Le deuxième mariage de l’actrice vedette de Nollywood Funke Akindele avec le rappeur et cinéaste Abdul Bello alias JJC Skillz vient de s’écrouler. Abdulrasheed Bello, connu professionnellement sous le nom de Skillz ou JJC Skillz JJC, a annoncé la fin de l’union via son compte Instagram officiel dans la matinée de ce jeudi.

Confirmant ainsi les rumeurs qui circulent depuis quelques jours, JJC a précisé dans son message, qu’il a tenté de sauver le mariage par une résolution à l’amiable, mais malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaite.

« Chers amis et famille, je dois vous faire savoir que Funke et moi sommes séparés. Pendant que cela a duré, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble et avons fait deux beaux enfants. Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour nous. Je sais que j’ai fait de mon mieux pour réparer les choses, mais je crois que c’est irréparable maintenant ».

Et d’ajouter: « Il y a 03 mois et sur l’insistance de Funke, j’ai déménagé de la maison AMVCA, je n’ai pas réussi à convaincre Funke de s’asseoir à l’amiable pour discuter de l’avenir de notre relation. Je fais cette annonce pour que le public sache que nous poursuivons tous les deux des vies séparées. Nous avons encore des problèmes qui doivent être résolus, tels que la garde et le bien-être de nos enfants, qui sont primordiaux, ainsi que des intérêts commerciaux qui doivent être démêlés, mais je ne doute pas que ceux-ci seront résolus d’une manière ou d’une autre« , a écrit le rappeur.

De son côté, l’actrice Akindele Olufunke Ayotunde de son vrai nom qui s’est révélée grâce à la série « I Need to Know », de 1998 à 2002, et financée par le fonds des Nations unies pour la population ne s’est pas encore prononcée sur la nouvelle.