Officiel: le PSG s’offre sa première recrue du mercato estival

Le PSG s’est offert ce jeudi le jeune milieu de Porto, Vitinha, pour la somme de 41 millions d’euros. Le champion de France lance enfin son mercato estival.

C’était attendu depuis un moment, c’est désormais officiel. Le très prometteur milieu portugais Vitinha s’est engagé avec le PSG pour les 5 prochaines années. Le champion de France a dû débourser un peu plus de 40 millions d’euros pour s’offrir celui qui est décrit comme un crack au Portugal. Son ancien club Porto a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué. «Le FC Porto vient annoncer aux autorités du marché financier être parvenu à un accord avec le Paris SG pour le transfert du footballeur professionnel Vitinha pour un montant de 41,525 M€», écrit le club portista.

Une recrue qui est attendue pour dynamiser un milieu parisien en panne d’inspiration la saison dernière. Lors du dernier exercice du côté du FC Porto, le néo-international portugais (3 sélections) s’est imposé comme un élément essentiel de son équipe. Il a disputé 47 matches pour 4 buts et 5 passes décisives. Vitinha est décrit comme un milieu créatif, très technique et avec une vraie intelligence de jeu par ses coéquipiers.

« Je veux continuer à progresser »

Dans la foulée de sa signature, le néo parisien a dévoilé ses ambitions avec le champion de France. «C’est toujours le bon moment pour venir ici ! Mais oui, je sors de ma meilleure saison avec Porto, j’ai remporté des titres et j’ai réussi à devenir international portugais (3 sélections), ce qui était un rêve pour moi. Je veux continuer à progresser, et je veux le faire ici, continuer à gagner des titres», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«C’est un très grand défi qui m’attend, et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, et aider l’équipe au maximum à atteindre ses objectifs.

Les supporters peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissons nos objectifs tous ensemble», a-t-il conclu. Désormais, tous les supporters parisiens attendent le débit de la prochaine saison pour découvrir leur nouveau joyau.