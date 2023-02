Officiel: le nigérian Paul Onuachu file en Premier League

Dans un communiqué publié sur son site dans la nuit de ce mercredi, Southampton, lanterne rouge de Premier League, a annoncé l’arrivé de l’attaquant nigérian Paul Onuachu en provenance de Genk.

L’attaquant nigérian, Paul Onuachu, désireux de quitter Genk depuis un moment déjà, s’est offert un nouveau défi en Angleterre et en Premier League. En effet, après quatre années marquantes avec Genk en Belgique, le Super Eagle a signé un contrat de trois ans avec Southampton, un club en quête de renouveau, qui occupe actuellement la dernière place du championnat anglais.

“Le Southampton Football Club est ravi d’annoncer qu’il a finalisé la signature de l’attaquant Paul Onuachu du club belge du KRC Genk, sous réserve d’un permis de travail et d’une autorisation internationale”, précise le communiqué des Saints pour annoncer la nouvelle.

Onuachu a rapidement fait ses preuves en Belgique, inscrivant un impressionnant total de 85 buts en 134 apparitions pour Genk. Ce transfert en Premier League représente une occasion en or pour l’international nigérian de montrer ses compétences à un public plus large et de poursuivre sa progression en tant que joueur. Cette saison, en 22 apparitions avec les leaders de la Jupiler Pro League, Onuachu a inscrit 17 buts. Des statistiques impressionnantes que le joueur devra confirmer avec son nouveau club

De son côté, Southampton espère que l’arrivée de l’ancien de Genk redynamisera, surtout offensivement, une équipe en perte de repère cette saison. “Paul est une signature importante pour nous et complète ce qui a été un mois extrêmement positif en termes de recrutement. C’est une poignée contre qui jouer, il a un bilan formidable tout au long de sa carrière et c’est aussi quelqu’un qui apporte une grande expérience avec lui, donc il sera un ajout vraiment positif à l’équipe« , a déclaré le manager des Saints, Nathan Jones, au site du club.