Officiel: le Marocain Saïbari signe au Bayern Munich jusqu’en 2031

Le Bayern Munich a officialisé l’arrivée d’Ismaël Saïbari, milieu offensif du PSV Eindhoven, qui s’est engagé sur le long terme avec le géant allemand. Une recrue ambitieuse déjà annoncée comme un renfort de premier plan pour l’attaque bavaroise.

Le marché des transferts s’anime déjà du côté de Munich. Le Bayern a confirmé mercredi la signature d’Ismaël Saïbari, international marocain de 25 ans, en provenance du PSV Eindhoven. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec le club allemand, mais terminera d’abord sa Coupe du monde 2026 avec le Maroc avant de rejoindre ses nouvelles couleurs.

En interne, la direction sportive bavaroise ne cache pas sa satisfaction. Max Eberl a salué l’aboutissement d’un travail de longue durée, mettant en avant un joueur capable d’apporter « créativité et imprévisibilité » dans les trente derniers mètres, des qualités jugées essentielles dans le projet offensif munichois.

Même son de cloche du côté de Christoph Freund, qui insiste sur le parcours du joueur aux Pays-Bas, où il s’est aguerri au plus haut niveau européen avec des participations en Ligue des champions et plusieurs trophées nationaux à la clé. Le dirigeant du Bayern souligne également la polyvalence et l’intensité du Marocain, des attributs parfaitement alignés avec les standards du club.

Pour Saïbari, ce transfert marque une étape majeure dans sa carrière. Le milieu offensif ne cache pas son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux du continent, affirmant réaliser un rêve d’enfant et viser les titres les plus importants. Il dit aussi avoir été convaincu par le discours de Vincent Kompany, déterminant dans son choix final. Avant de découvrir la Bundesliga, le Lion de l’Atlas a encore une mission internationale à mener. Mais à Munich, on se projette déjà sur un renfort appelé à s’inscrire dans la durée et à renforcer un effectif en quête de domination durable en Europe.