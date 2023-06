Officiel: le malien Hamari Traoré rejoint la Real Sociedad

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mardi, la Real Sociedad, club de Liga, a annoncé la signature de Hamari Traoré. Le latéral malien s’engage librement après la fin de son contrat avec le Stade de Rennes.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. En fin de contrat cet été, après avoir défendu pendant six ans les couleurs du Stade Rennais en France, le défenseur malien Hamari Traoré a décidé de poursuivre sa carrière en Espagne. Celui qui a représenté le Mali à 43 reprises (1 but) s’est engagé ce vendredi avec la Real Sociedad pour les deux prochaines années avec une en option. Le club basque a annoncé la nouvelle avec un communiqué sur son site officiel.

«La Real Sociedad et Hamari Traoré ont trouvé un accord pour que le joueur malien joue pour le club txuri urdin. Le joueur a passé la visite médicale à la Policlínica Gipuzkoa ce matin et a ensuite signé le contrat dans les bureaux du Reale Arena. Le nouveau joueur de la Real arrive en tant qu’agent libre après avoir passé les six dernières saisons au Stade Rennais et signe avec la Real jusqu’à la fin de la saison 24-25», peut-on lire dans la publication du club espagnol.

Pour rappel, la Real Sociedad a terminé quatrième de la Liga la saison dernière. Le club basque disputera donc la Ligue des champions lors du prochain exercice. Une aubaine pour Hamari Traoré qui pourra montrer son talent sur la scène européenne.

