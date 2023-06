Officiel: le FC Barcelone signe le défenseur sénégalais Mikayil Faye

Dans un communiqué publié ce lundi, le FC Barcelone a annoncé sa première recrue estivale. Il s’agit du jeune défenseur sénégalais Mikayil Faye, qui s’engage pour les quatre prochaines saisons avec le club catalan.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Dans le but de renforcer son effectif pour les années à venir, le FC Barcelone s’est offert le jeune sénégalais Mikayil Faye. Le défenseur central de 18 ans quitte donc le NK Kustošija en deuxième division croate, pour rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde. La nouvelle a été annoncée ce lundi par les blaugranas via un communiqué.

« Le FC Barcelone et le NK Kustosija Zagreb ont trouvé un accord concernant le transfert du joueur Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais signe pour quatre saisons, jusqu’au 30 juin 2027 et sa clause libératoire s’élève à 400 millions d’euros », peut-on lire sur le communiqué du club catalan. “Le joueur a passé la visite médicale à l’Hôpital de Barcelone et au sein des Services Médicaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il a pu découvrir les installations du Club et fouler la pelouse du Stade Johan Cruyff avec la tunique blaugrana. La cérémonie de la signature du contrat aura lieu prochainement.”, ajoute la publication du Barça.

Le FC Barcelone, réputé pour son recrutement de jeunes talents, voit en Mikayil Faye un joueur prometteur qui pourrait renforcer sa défense dans les années à venir. Le club catalan mise sur ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à s’imposer physiquement pour faire de lui un élément clé de l’équipe dans le futur. Mikayil Faye, né le 14 juillet 2004 à Sedhiou (Sénégal), a été initié au football au sein du Diambars FC, basé en Gambie. Grâce à ses excellentes performances, il a été recruté l’été dernier par le NK Kustosija, un club de deuxième division croate. Durant la saison précédente, il a participé à 13 matchs, dont 11 en tant que titulaire.

