Officiel: le FC Barcelone prolonge Marcos Alonso

Le Barça a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de Marcos Alonso. Il est désormais lié au club catalan jusqu’en 2024.

Débarqué l’été dernier, après la fin de son contrat avec Chelsea, Marcos Alonso prolonge l’aventure au FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club catalan a en effet annoncé la prolongation de l’international espagnol, qui est désormais lié aux Culés jusqu’en 2024. “Le FC Barcelone et Marcos Alonso ont conclu un accord pour que le joueur prolonge son contrat jusqu’au 30 juin 2024. La clause libératoire a été fixée à 50 millions d’euros”, a écrit le club.

LATEST NEWS | Marcos Alonso renews contract until 2024 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2023

“Marcos Alonso est arrivé au club le 2 septembre et a fait ses débuts seulement huit jours plus tard lors de la victoire 4-0 à Cadix en championnat. Portant le numéro 17, il est entré à l’arrière gauche à la 78e minute. C’est à partir de cette même position qu’il a marqué son premier but pour l’équipe en Ligue des champions contre le Viktoria Plzen.

Après avoir démontré sa capacité en défense et surtout à s’insérer dans le système du Barça avec tant d’élégance, il a commencé à jouer au poste de défenseur central, et c’est à partir de là qu’il a ajouté un deuxième but à son palmarès. C’était une tête puissante dans le derby avec l’Espanyol au Spotify Camp Nou qui s’est terminé 1-1”, a ajouté le Barça.

Marcos Alonso fait partie des joueurs les plus appréciés de Xavi. Le technicien catalan n’hésite d’ailleurs pas à utiliser l’ancien joueur de Chelsea aussi bien sur le côté, que dans l’axe de la défense barcelonaise. Cette saison, Alonso a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, marquant notamment 2 buts.