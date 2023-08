Officiel: le FC Barcelone prolonge Marc-André ter Stegen

-Publicité-

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi la prolongation de son portier Marc André Ter Stegen.

La nouvelle a été dévoilée via un communiqué sur le site du Barça. «Le FC Barcelone et Ter Stegen ont trouvé un accord concernant la prolongation du gardien de but jusqu’au 30 juin 2028. La clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros», indique le communiqué publié par le club blaugrana.

Arrivé au Club le 19 mai 2014, en provenance du Borussia Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen a su gagner le cœur des supporters barcelonais par sa passion et sa détermination. Sa première apparition sous les couleurs blaugrana remonte au 17 septembre 2014, lors d’un match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, où il s’est mesuré à l’APOEL de Nicosie. Depuis ce jour mémorable, il a porté fièrement le maillot du Barça lors de pas moins de 379 rencontres.

𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 💙❤ pic.twitter.com/QkGa9LoiJL — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 25, 2023

Mais ce n’est pas seulement sa longévité au club qui impressionne. Marc-André ter Stegen occupe actuellement la quatrième place dans la liste des gardiens ayant disputé le plus de matches dans l’histoire du FC Barcelone. Avec seulement huit matches séparant le gardien actuel des 387 matches emblématiques de Ramallets, il pourrait bientôt établir un nouveau record. Toutefois, le podium reste dominé par des légendes du Barça : Víctor Valdés en troisième position avec 535 matches et Zubizarreta en seconde position avec 410 matches.

Le parcours de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone a été jalonné de succès incontestables. Sa contribution sur le terrain a contribué à façonner l’histoire moderne du club. Avec cinq victoires en Liga, cinq triomphes en Coupe du Roi, une Ligue des Champions mémorable, trois Supercoupes d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et un Mondial des Clubs, il a laissé sa marque indélébile dans les annales du Barça.

