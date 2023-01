Officiel: le capitaine de la France, Hugo Lloris, annonce sa retraite internationale

Dans un entretien accordé à L’Équipe ce lundi, le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale à 36 ans.

Clap de fin pour Hugo Lloris avec les Bleus. Après une dernière aventure lors de la Coupe du monde 2022, soldé par une défaite contre l’Argentine en finale, le gardien emblématique de l’équipe de France a décidé d’arrêter la sélection. Le portier des Spurs de Tottenham a annoncé la nouvelle ce lundi, dans les colonnes du média français L’Equipe. Le champion du monde 2018 arrête donc sa carrière internationale à 36 ans et après 145 sélections.

«Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan)», a-t-il expliqué avant de poursuivre. «Je préfère sortir en étant au plus haut que d’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants».

Le parcours de Hugo Lloris avec la France est plus que louable. Il a notamment remporté une Coupe du monde (2018), ainsi qu’un titre en Ligue des nations (2021). Il a également disputé une finale de l’Euro (2016) et une finale de Coupe du monde (2022). Hugo Lloris va désormais se focaliser sur sa carrière en club, lui qui est annoncé en partance des Spurs de Tottenham par la presse anglaise.