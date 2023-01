Officiel: le Bayern Munich s’offre un renfort en défense

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le Bayern Munich a officialisé la venue du défenseur néerlandais Daley Blind. L’ancien joueur de l’Ajax s’engage pour les six prochains mois avec le club allemand.

C’était attendu, c’est désormais officiel. A la recherche d’un renfort pour son secteur défensif, sur ce mercato hivernal, le Bayern Munich s’est offert Daley Blind, qui s’est engagé librement avec le club bavarois après avoir été libéré de son contrat par l’Ajax. Le champion d’Allemagne en titre a officialisé la nouvelle ce jeudi soir via un communiqué publié sur son site officiel.

“Le FC Bayern Munich a engagé le défenseur Daley Blind, 32 ans, jusqu’à la fin de la saison. Blind est un international néerlandais et a été formé à l’Ajax Amsterdam, où il était sous contrat pour la dernière fois. De 2014 à 2018, il a été actif pour Manchester United”, précise la publication du Bayern.

De son côté, le directeur sportif du club, Hasan Salihamidžić, s’est réjoui de la polyvalence de sa nouvelle recrue: “Nous sommes ravis que Daley rejoigne notre équipe. Daley est un défenseur flexible qui peut jouer aussi bien à gauche qu’à l’intérieur. Il possède une vaste expérience internationale et des qualités de leadership. Je suis sûr qu’il nous aidera.”

Au cours de sa riche carrière, Daley Blind a remporté le championnat des Pays-Bas à sept reprises, ainsi que la coupe nationale (2 fois), avec l’Ajax Amsterdam. Avec Manchester United, il a été, entre autres, le vainqueur de la Ligue Europa 2017. Il a également à son actif, 99 sélections avec les Oranjes. De riches expériences, que l’ancien Red Devils veut utiliser pour aider le Bayern à atteindre ses objectifs.

« J’ai hâte de jouer ici. Nous sommes maintenant confrontés à la partie la plus importante de la saison, qui concerne les titres – et un club comme le FC Bayern peut remporter n’importe quel trophée. La soif de titres ici au club a été déterminante dans ma décision. J’espère pouvoir utiliser mon expérience pour aider l’équipe et je donnerai tout pour le Bayern Munich« , a-t-il déclaré après la signature de son contrat.